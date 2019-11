Concessioni, Di Maio e Grillo: «Dopo 20 anni è tempo di cambiare»

«Capisco» Beppe Grillo e Luigi Di Maio sulle concessioni autostradali ad Atlantia». Tutti quanti stiamo aspettando la fine di questo procedimento amministrativo. È stato molto laborioso perché la documentazione accolta era cospicua. C'erano da fare tante valutazioni, sono emersi altri elementi di valutazione, un'attività istruttoria molto faticosa ma ormai siamo in dirittura d'arrivo e non faremo sconti. Tra poco gli italiani conosceranno l'esito di questo procedimento«. Così Giuseppe Conte interpellato sulla vicenda Autostrade.

«Sulla revoca della concessione ad Autostrade non faremo un passo indietro. Tutto il Movimento 5 Stelle, da me a Beppe Grillo ad ogni singolo eletto e attivista, è determinato in questa battaglia. Sono morte 43 persone perché un ponte da un momento all'altro gli è crollato sotto i piedi. Le loro famiglie ancora stanno piangendo. Chiedono giustizia. Noi gliela daremo. Costi quel che costi». Cosìin un post su Fb.