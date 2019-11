​Concessioni, ora il governo vuole la riforma entro l’anno

di Umberto Mancini

L’obiettivo è «arrivare rapidamente alla revisione di tutte le concessioni» autostradali. Per tagliare le tariffe, aumentare la sicurezza, velocizzare le manutenzione. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, conferma il piano anticipato dal Messaggero. Lo fa sull’onda dell’emergenza dissesti su strade e viadotti, ma anche per spingere le concessionarie ad implementare gli investimenti, la qualità degli interventi...