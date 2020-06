Cig, Conte ai sindacati: «Oggi decreto per proroga di altre 4 settimane, poi nuovo meccanismo»

Cig, il governo è al lavoro in queste ore per il superamento della Cassa integrazione guadagni per arrivare a un meccanismo «nuovo e molto più veloce»: lo ha anticipato il premier Giuseppe Conte ai sindacati agli Stati Generali, parlando dell'obiettivo di una riforma degli ammortizzatori sociali.

Conte ai sindacati: «Oggi Cdm per garantire prosieguo Cig». Per garantire la cassa integrazione «a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell'attività economica», il governo ha «predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prima 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto Rilancio». Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel confronto con i sindacati agli Stati generali dell'Economia a Villa Doria Pamphili.

Gnecchi (Inps): «Cig liquidata correttamente, non c'è più arretrato». «Stiamo liquidando la cassa integrazione correntemente, mano a mano che arrivano gli Sr41, non c'è arretrato». A dirlo, in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia, è MariaLuisa Gnecchi, vice presidente dell'Inps. Secondo Gnecchi «i ritardi nell'erogazione della cassa integrazione non possono essere imputati a priori all'Inps. Per verificare di chi sono i ritardi si deve vedere quando è stata inviata la domanda di cassa integrazione da parte dell'azienda, quando l'Inps ha risposto con l'autorizzazione e quando poi l'azienda o il consulente hanno risposto con l'Sr41. Ho controllato personalmente alcuni casi e nonostante l'autorizzazione dell'Inps entro cinque giorni dall'invio della domanda il modelli Sr41 è arrivato dopo 15 giorni», attacca Gnecchi. E la vice presidente dell'Istituto non accetta che «da parte di imprese e consulenti si parli di complessità nel reperire i dati da inserire nell'Sr41. I dati sono quelli che l'impresa già deve conoscere: le ore di cassa integrazione, il codice fiscale del lavoratore e il suo Iban. Non è mica il lavoratore che ha deciso di mettersi in cassa integrazione. L'unica cosa che non conoscono e che va inserito è il codice autorizzativo che invia l'Inps», aggiunge ancora Gnecchi. Quindi, in conclusione, «ai lavoratori che si lamentano per la cassa integrazione che non arriva consiglio di verificare quando è stata inviata la domanda dell'azienda e quando ha risposto l'Inps. I ritardi vanno verificati», conclude.



