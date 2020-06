VENEZIA - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico attacca le imprese: «Stiamo sovvenzionando con la cassa integrazione anche aziende che potrebbero ripartire, magari al 50%, e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo. Per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena e il mercato riparta come prima», denuncia in un'intervista. Gli imprenditori rispondono per le rime. «Esternazioni fuori luogo. Gli imprenditori e l'impresa meritano rispetto - avverte Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo -: se l'Italia ha un Pil di oltre 1800 miliardi, lo deve ad un sistema di piccole, medie e grandi aziende che quotidianamente dimostrano di credere nel proprio Paese. Ne danno prova anche in questo periodo, durante il quale si stanno indebitando per continuare a svolgere la propria attività, nonostante i temi irrisolti connessi alla troppa burocrazia e ai problemi che ci trasciniamo da troppi anni. Se si desidera cercare lo scontro tra pubblico e privato, siamo sulla strada giusta. Bisogna invece essere consapevoli che quando le aziende scapperanno, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità. Adesso basta con le polemiche, ognuno di noi dia un contributo utile alla ripresa. Chi pensa che attribuire la colpa agli altri sia il modo migliore per ripartire, è bene che cambi lavoro».

Tridico nell'intervista a La Repubblica, nella quale annuncia che «per il 12 giugno arriverà la cassa integrazione a tutti», evidenzia: «In alcuni settori ci possono anche essere imprenditori che non affrontano le difficoltà della riapertura tanto c'è lo Stato che paga l'80% della busta paga. Adesso basta scrivere Covid e noi paghiamo, senza controlli, senza burocrazia, senza sindacati. C'è ancora tanto lavoro in nero, c'è moltissimo lavoro in grigio».

«Tridico sembra vivere sulla Luna. Sono state proprio le imprese a garantire la sostenibilità del lockdown, continuando a operare nei settori essenziali - afferma il presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria e presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi -. Tridico avalla ipotesi assurde: nessun imprenditore ha interesse a tenere chiusa la propria azienda. Il crollo dei fatturati originato dalla pandemia, in moltissimi casi solo parzialmente recuperabile con la ripresa delle attività, potrà determinare chiusure e interventi sulla struttura dei costi aziendali. Non certo speculazioni sulla cig. Per inefficienze e ritardi Tridico farà bene a guardare in ambienti che gli sono più vicini e a sperare in una rapida approvazione del Decreto per la sburocratizzazione della pubblica amministrazione».

Il presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi ricorda: «Certe affermazioni del presidente Inps sono offensive verso le persone che lavorano. Per gli imprenditori chiedere la cig è un dolore e molte imprese la anticipano per evitare che i ritardi lascino le persone senza un soldo per mesi».

«L'ineffabile presidente Tridico, invece di chiedere scusa per i ritardi dell'Inps e ringraziare gli imprenditori che hanno anticipato l'80% della cassa integrazione, non solo non fa nessuna autocritica, ma arriva perfino a mettere nel mirino le aziende che hanno difficoltà a ripartire - afferma Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia -. Un insulto inaudito a chi si ritrova senza clienti, senza gli aiuti promessi dallo Stato, con i licenziamenti bloccati, con una cig che lascia scoperti i mesi estivi e con alle porte gli usurai e gli sciacalli. Tridico è un perfetto comprimario di Conte: gonfia il petto e maschera la realtà con la vanagloria». Sferzante Sara Moretto, deputata di Italia Viva: «Tridico si metta al lavoro per mantenere le promesse invece di offendere gli imprenditori. Oggi, meglio tardi che mai, il presidente dell'Inps ha annunciato che entro il 12 giugno verrà pagata la cig alle oltre 400 mila persone che non l'hanno ancora ricevuta. È sicuramente una buona notizia, che non esonera dalle polemiche sui ritardi fin qui maturati. Tridico eviti di fare polemiche e marci nella stessa direzione di quelle imprese che stanno dimostrando voglia di ripartire».