Negozi chiusi di domenica, stop Lega: «Testo non blindato, ricominciamo»

Il testo unificato presentato giovedì scorso in commissione Attività produttive della Camera, assicura il relatore, il deputato del Carroccio, Andrea Dara, «non è blindato, ma aperto a qualsiasi miglioramento».​ Sul caso della chiusura di negozi e centri commerciali la Lega è quindi aperta al confronto. Un confronto a 360 gradi. Ben venga, dunque, l'iniziativa di Luigi Di Maio, che cerca sponde Oltretevere, per coinvolgere anche la Chiesa. In questo momento politico, con le opposizioni, Fi e Pd in testa, pronti a dar battaglia su un tema particolarmente delicato come quello del lavoro, visto che in ballo c'è anche la sopravvivenza di migliaia di dipendenti, l'obiettivo del partito di Matteo Salvini, è non scontentare nessuno. Né le associazioni di categoria, né i sindacati, né i consumatori, nè il mondo della grande distribuzione.