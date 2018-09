© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Quando sarà avviato un processo di possibile cessione di AST Terni, e ci sembra di capire dalledichiarazioni del top management di ThyssenKrupp che lo stabilimento ternano non sia strategico per il loro gruppo,siamo certamente interessati a guardarlo con grandissima attenzione». Lo ha detto il presidente del Gruppo Marcegaglia, Antonio Marcegaglia, intervenendo a innovA, la convention dell'innovazione per il settore siderurgico a Brixia Forum (Brescia), rispondendo alle indiscrezioni sui possibili interessati a comprare AST Terni se il gruppo tedesco deciderà di venderla. «Abbiamo un grande consumo di acciaio inossidabile, Terni è il nostro principale fornitore e noi siamo di gran lunga il loro più importante cliente. Siamo leader nei tubi di acciaio inossidabile - ha aggiunto Marcegaglia -. Abbiamo, credo, tutte le caratteristiche per fare una serie di sinergie industriali e commerciali. Nel nostro percorso di crescita in Italia e in Europa nel core business ci sentiamo candidati, qualificati per questa corsa». A chi gli ha chiesto se stessero guardando all'operazione in autonomia o con possibili alleanze, Marcegaglia ha risposto che «per ora stiamo studiando e stiamo facendo delle riflessioni, non c'è ancora un'interlocuzione formale - ha spiegato -. Il tema è aperto, non escludiamo possibili partnership. Certamente vogliamo poter svolgere un ruolo determinante e da protagonista come gruppo».