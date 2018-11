Burgo, riduzione di personale per 162 dipendenti da gennaio

TRIESTE - Le cartiere del Burgo Group hanno annunciato di essere «costrette» ad attivare la procedura di «riduzione del personale» per 162 dipendenti, divisi tra i due stabilimenti di Duino Aurisina, in provincia di Trieste (otto impiegati e 92 operai) e Verzuolo, in provincia di Cuneo (5 impiegati e 57 operai). Lo rende noto la stessa azienda.



Attualmente lo stabilimento di Duino occupa complessivamente 319 dipendenti tra dirigenti, quadri, impiegati e operai; quello di Verzuolo ne occupa invece 290. Il provvedimento non sarà attuato immediatamente ma al termine degli ammortizzatori sociali in atto e comunque dopo la chiusura della procedura stessa. Al momento è in corso un periodo di solidarietà tra i dipendenti che si concluderà tra 75 giorni, vale a dire a fine gennaio.

