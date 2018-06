Carte d’identità digitali sbagliate, 300 mila lettere per sostituirle

di Umberto Mancini

C’è posta per te. Sono in arrivo 300 mila lettere. Ad inviarle è il Poligrafico dello Stato che ha scritto a tutti i possessori di carte d’identità digitali “fallate” per proporre la sostituzione gratuita. Una risposta alla denuncia dell’Anci, l’associazione che raggruppa i Comuni italiani che, come rivelato dal Messaggero, aveva lanciato l’allarme, in vista delle ferie estive, sul rischio di mal funzionamento all’estero a causa di un microchip caricato con un software errato. La decisione, dicono al Poligrafico, è stata presa non tanto perché c’è un problema di riconoscimento della carta, considerata super sicura e non falsificabile, ma per chiudere il caso e far rientrare i timori avanzati dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che si era detto molto preoccupato per la situazione e i conseguenti effetti sui cittadini.L’AVVISOIn una lettera inviata l’8 maggio ai sindaci “sperimentatori” della carta, Decaro non era stato tenero, portando alla luce la questione. Il presidente aveva spiegato, mettendo tutto nero su bianco, che nell’ultima riunione della Commissione Interministeriale permanente Cie (carta identità elettronica) aveva «appreso con stupore che erano state emesse da parte del Poligrafico dello Stato 346.275 carte difettose». Carte che «non consentirebbero la corretta verifica di tutti i dati del cittadino se lette tramite alcuni strumenti elettronici». Decaro aggiungeva di aver espresso tutta la propria preoccupazione ai vertici del ministero degli Interni per le «eventuali ripercussioni sui Comuni, incolpevoli, in quanto non coinvolti nel processo di produzione ed emissione della Cie».