Coronavirus, Carta della famiglia per chi ha almeno un figlio a carico fino ai 26 anni

Per l'anno 2020, tutte le famiglie con almeno un figlio a carico fino ai 26 anni d'età e residenti nei territori regionali interessati dal contagio saranno destinatarie della Carta della famiglia, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

È una delle misure approvate dal Consiglio dei ministri di ieri sera su proposta della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. «Con questa azione il Governo intende agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti previsti per l'accesso alla Carta, riconosciuto dalla legge alle famiglie numerose con a carico almeno tre figli d'età fino ai 26 anni. La misura approvata comporta oneri per il 2020 che sono coperti a valere sul fondo per le politiche della famiglia e verrà introdotta e coordinata con le altre misure del decreto legge recante misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», spiega Bonetti.

