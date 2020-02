​Capitali dall’estero in aumento grazie alla tassa agevolata

Ci sono emiri, supermodelle, imprenditori e ovviamente calciatori e campioni dello sport. La tassa forfettaria per i gli stranieri varata dal fisco italiano nel 2017 piace in tutto il mondo. I nomi restano riservati ma il regime agevolato per i nuovi residenti introdotto con la legge di bilancio 2017 ha attirato oltre trecento facoltosi stranieri. E tanti altri hanno già fatto richiesta all’Agenzia delle entrate per aderire allo sconto.

L’obiettivo della norma è attirare in Italia soggetti residenti all’estero con grandi patrimoni (high net worth individual, come dicono nel mondo del business) e non portare nuovi introiti al fisco. L’idea è che se persone con vaste disponibilità finanziarie decidono di fissare la residenza nel Belpaese - e una tassa molto bassa è probabilmente l’unico modo per attrarle - compreranno poi immobili, attività e spenderanno molti soldi dentro i confini italiani, contribuendo a far girare l’economia. Un modo per far concorrenza a piazze come Londra, che da anni richiamano superpatrimoni da tutto il mondo.

IL REGIME SCONTATO

Ma come funziona la tassa scontata per attirare le fortune straniere? Il regime prevede il versamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro all’anno. Una cifra sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero con cui chi decide di aderire al sistema agevolato si mette a posto con il fisco tricolore, a cui non dovrà più un centesimo. Restano invece tassati come per tutti gli altri cittadini residenti nella Penisola i guadagni realizzati in Italia, su cui continuerà ad applicarsi la tassazione ordinaria e quindi l’aliquota marginale più alta. Quindi per esempio un calciatore della serie A pagherà le imposte normali sullo stipendio della squadra per cui scende in campo. Mentre i redditi che derivano da diritti di immagine, sponsorizzazioni e altro, se gestiti da una società straniera, saranno soggetti all’imposta agevolata. Per avere un termine di paragone bisogna ricordare che nel nostro paese ci sono solo poco più di 90mila contribuenti che ogni anno versano oltre 100 mila euro di tasse perché hanno guadagni maggiori di 200mila euro.

Possono usufruire del forfait sia i cittadini stranieri che gli italiani, purché siano stati residenti all’estero per almeno 9 dei 10 anni precedenti al momento in cui viene esercitata l’opzione. Il regime speciale può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di 25mila euro sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi.

Veniamo ai numeri. Nel 2017 e nel 2018 (per i dati sul 2019 bisogna attendere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in primavera) hanno aderito al regime 321 soggetti, di cui 95 nel 2017 e 226 nel 2018. Per quanto riguarda i paesi di provenienza (i dati sono riferiti solo 2017) in testa c’è la Gran Bretagna con 28 persone. Seguono Brasile (12), Francia e Svizzera (entrambe 10) e Stati Uniti (6). Nuovi ricchi residenti sono arrivati poi fra l’altro da Ucraina, Argentina, Cipro, Emirati Arabi, Mauritius, Principato di Monaco, Russia, Australia, Giappone, Iran e Singapore.

LA DICHIARAZIONE

L’adesione al regime agevolato, spiega l’Agenzia delle entrate dove al vertice è appena tornato Ernesto Maria Ruffini, che aveva già ricoperto lo stesso incarico fra il 2017 e il 2018, avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. È possibile anche presentare una specifica «istanza preventiva di interpello» per chiedere all’amministrazione di fugare eventuale dubbi sulla sussistenza dei requisiti necessari per accedere allo sconto. E a conferma che l’interesse per la tassa agevolata italiana è in continua crescita ci sono proprio le istanze pervenute all’Agenzia: dopo le 103 del 2017 infatti nel 2018 le domande sono più che raddoppiate arrivando a 210 e sono poi ulteriormente salite a 239 l’anno scorso.

Va rilevato infine che l’adesione al sistema comporta anche altre agevolazioni in materia di controlli. Chi decide di prendere la residenza in Italia e pagare la tassa forfettaria di 100mila euro viene infatti esonerato dall’obbligo del monitoraggio fiscale su attività e investimenti all’estero ed esentato dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe).

