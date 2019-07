Campari tratta per acquisire I'azienda di rum francese Rhumantilles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campari è in trattative per acquisire la francese Rhumantilles, proprietaria del 96,5% della società produttrice di rum Bellonnie & Bourdillon Successeurs con sede in Martinica. L'azienda vanta un'antichissima esperienza radicata nella produzione artigianale e nella tradizione caraibica francese. Possiede i brand Trois Rivières e Maison La Mauny, con una forte presenza in Francia e un notevole potenziale di crescita nei mercati internazionali. Detiene inoltre Duquesne, un brand destinato al mercato locale della Martinica. Le vendite nette a valore riportate dal gruppo nel 2018 sono state pari a 24,1 milioni di euro.L'azienda italiana ha annunciato di avere avviato una negoziazione esclusiva con la società Financière Chevrillon e un gruppo di azionisti di minoranza, riconoscendo loro una 'put option', con l'obiettivo di acquisire Rhumantilles. La transazione include i brand, le proprietà terriere, le distillerie e i visitor center, più un magazzino di liquido invecchiato di alta qualità.Con questa possibile acquisizione Campari, viene evidenziato in una nota, ha l'opportunità di rafforzare la sua posizione nel settore rum, una categoria in continua crescita, attualmente al centro del tendenze della «cocktail culture». Avrà inoltre l'opportunità di aggiungere «una significativa massa critica in Francia, regione posizionata per diventare uno dei mercati strategici del Gruppo».Trois Rivières, Maison La Mauny e Duquesne hanno ottenuto la certificazione di Appellation d'Origine Controlée "Rhum Agricole de la Martinique", che definisce standard di produzione e denominazione del prodotto, globalmente riconosciuta come sinonimo di alta qualità e forte legame con il territorio locale. All'interno della categoria dei rum, il segmento Rhum Agricole è l'unico a imporre elevati livelli di regolamentazione del processo produttivo. Requisiti che rappresentano una significativa barriera all'ingresso di potenziali concorrenti.