Italia, un Paese sempre più "per vecchi". Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 bambini, oltre 15.000 in meno rispetto al 2016. Nell'arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di circa 45.000 unità mentre sono quasi 120.000 in meno in 10 anni, dal 2008. La fase di calo della natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra quindi aver assunto caratteristiche strutturali.



È la fotografia scattata dall'Istat nel report «Natalità e fecondità della popolazione residente» presentata oggi a Roma. Secondo l'Istat la diminuzione della popolazione femminile tra 15 e 49 anni (circa 900 mila donne in meno) osservata tra il 2008 e il 2017 e anch'essa strutturale spiega quasi i tre quarti della differenza di nascite che si è verificata nello stesso periodo. La restante quota dipende invece dai livelli di fecondità, sempre più bassi. Il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori entrambi italiani, che scendono a 358.940 nel 2017 (14.000 in meno rispetto al 2016 e oltre 121.000 in meno rispetto al 2008).



Meno figli nati dai matrimoni. Rispetto al 2008 diminuiscono sensibilmente in Italia i nati da coppie coniugate: nel 2017 sono 316.543 (-147 mila in soli 9 anni). Questo netto calo è in parte dovuto all'andamento dei matrimoni, che hanno toccato il minimo nel 2014, anno in cui sono state celebrate appena 189.765 nozze (-57 mila rispetto al 2008) per poi risalire lievemente fino a superare nel 2016 le 200 mila celebrazioni. Ma nel 2017 si osserva una nuova diminuzione (191.287 matrimoni).ù



Il legame tra nuzialità e natalità - si evidenzia - è comunque ancora molto forte nel nostro Paese: 6 primi figli su 10 nascono all'interno del matrimonio e in più della metà dei casi la nascita avviene entro tre anni dalla celebrazione delle nozze. In un contesto di nascite decrescenti, quelle che avvengono fuori del matrimonio aumentano di quasi 29 mila unità rispetto al 2008, raggiungendo i 141.608 nati da genitori non coniugati nel 2017. Il loro peso relativo continua a crescere, è al 30,9% nel 2017.



Donne meno feconde. Continua la diminuzione della fecondità delle donne, in atto dal 2010. Nel 2017 il numero medio di figli per donna scende a 1,32 (contro 1,46 del 2010). Le donne italiane hanno in media 1,24 figli (1,34 nel 2010), le cittadine straniere residenti 1,98 (2,43 nel 2010). La riduzione del numero medio di primi figli per donna tra il 2010 e il 2017 è responsabile per il 68% del calo complessivo della fecondità delle donne italiane. A detenere il primato della fecondità resta sempre la provincia di Bolzano, seguita da Trento.

Quarantenni rischiano di rimanere senza figli. Si stima che il 22% delle attuali donne 40enni, alla fine del ciclo di vita riproduttiva, potrebbe rimanere senza figli. Una percentuale che si raddoppia rispetto all'11,1 per cento stimato per la generazione delle loro mamme (le nate del 1950). Considerando le generazioni, il numero medio di figli per donna decresce senza soluzione di continuità. Si va dai 2,5 figli delle nate nei primissimi anni Venti, ai due figli delle generazioni dell'immediato secondo dopoguerra (anni 1945-49) fino a raggiungere il livello stimato di 1,44 figli per le attuali 40enni (generazione del 1977) .

Fenomeno non irreversibile

. «Come era nelle aspettative la natalità è ulteriormente in calo. È un fenomeno che va avanti da un decennio ed è dovuto a fattori strutturali. Ma questo non deve far pensare che sia un fenomeno irreversibile e che non si possa intervenire». Lo ha detto Vittoria Buratta, direttore Statistiche Sociali dell'Istat. «Altri Paesi in Europa hanno dimostrato che anche in situazioni più critiche sono riusciti a rilanciare con interventi su servizi che assistano le coppie - ha aggiunto - . Da altre nostre indagini emerge che le intenzioni di fecondità sono sempre molto alte nel nostro paese. Questo è un segnale di apertura».

Rimangono ancora Francesco e Sofia i nomi preferiti dai neo genitori. A livello nazionale si conferma il primato del nome Francesco, che si è rafforzato tra il 2013 e in 2014 probabilmente in seguito all'elezione del nuovo Pontefice. Il secondo nome più quotato per i maschietti è Leonardo seguito da Alessandro. Come l'anno scorso Sofia, Giulia e Aurora sono ai primi tre posti per i nomi delle nuove nate.

