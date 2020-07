Btp Futura, al via da lunedì 6 luglio a venerdì 10 il collocamento del nuovo titolo di Stato per i piccoli risparmiatori, ideato per finanziare gli interventi per la ripresa dopo l'emergenza Covid19. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando che avrà tassi cedolari minimi garantiti e pari all'1,15%, 1,30% e all'1,45%. I tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 10 luglio, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

«I proventi del Btp Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste post Covid19 per il sostegno al reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale ed il sostegno a famiglie e imprese italiane», sottolinea il Tesoro.

La prima emissione del Btp Futura è rivolta esclusivamente agli investitori individuali attraverso il Mot, il mercato regolamentato elettronico gestito da Borsa Italiana.

Le caratteristiche del Btp Futura sono: durata 10 anni; tassi fissi predeterminati crescenti nel tempo in 3 step (1°-4° anno, 5°-7° anno, 8°-10° anno); premio fedeltà pari alla crescita media del Pil nominale annuo durante la vita del titolo (1% minimo-massimo 3%); prezzo di emissione alla pari (100) e rimborso unico a scadenza; tassazione agevolata: 12,5%% sui rendimenti ed esenzione in caso di successione; nessuna commissione all'acquisto durante il collocamento.

Il Tesoro corrisponderà un premio di fedeltà esclusivamente a chi ha acquistato il Btp Futura durante il periodo di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Tale premio sarà pari alla variazione media annua del Pil nominale italiano calcolata sul periodo che intercorre tra l'anno di emissione del titolo e l'anno precedente quello di scadenza del titolo, arrotondata alla seconda cifra decimale. Il premio finale non potrà essere inferiore all'1% e non potrà eccedere il 3%.



