Governo inglese: trovato accordo per libero scambio con l'Unione europea

Dopo un incontro durato quasi 12 ore, il governo di Theresa May afferma di aver finalmente concordato un piano per un futuro accordo di libero scambio con l'Unione Europea.



I ministri hanno finalmente raggiunto un accordo «collettivo» per le future relazioni del Regno Unito con l'UE dopo Brexit', ha affermato Theresa May secondo quanto riporta la Bbc. I ministri hanno sottoscritto un piano per creare una zona di libero scambio per i beni industriali e agricoli con l'Ue, basata su un «regolamento comune». Hanno anche appoggiato quello che potrebbe essere un «territorio doganale combinato». Laura Kuenssberg della BBC ha detto che il piano, concordato dopo una riunione di 12 ore, avrebbe «irritato molti Tory Brexiteers».

© RIPRODUZIONE RISERVATA