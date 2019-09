Brexit, anche la Camera dei Lord approva la legge anti no deal: duro colpo per Boris Johnson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ipotesipotrebbe essere scongiurata. Laha approvato la legge che mira ad evitare l'uscita delsenza accordo, già passata mercoledì scorso in prima lettura dalla. Poichè nessun emendamento è stato proposto, non è richiesta una nuova lettura da parte dei Comuni e la norma potrebbe diventare ufficialmente legge al più presto lunedì prossimo, una volta ricevuto il Royal Assent da parte della Regina Elisabetta Il progetto di legge era stato presentato da Hilary Benn, del, ed è sostenuto dalle opposizioni e da qualche anima ribelle tra le file dei. L'intento del provvedimento è quello di scongiurare il rischio della hard Brexit, ossia l'uscita senza accordo dall'prevista per il prossimo 31 ottobre. Se entro il 19 ottobre non verrà trovato un accordo su un'uscita ordinata del Regno Unito dalla Ue la legge impone infatti al neo premierdi chiedere un rinvio di 3 mesi a Bruxelles.I brexiters più convinti avevano tentato di presentare due emendamenti contro la proposta, senza successo. Da qualche giorno laburisti e conservatori ribelli avevano infatti trovato un accordo per evitare possibili manovre ostruzionistiche da parte dei sostenitori di Boris Johnson, sostenitore dell'ipotesi No deal.