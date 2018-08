Bowling pronto ad aprire, ma non si trovano i dipendenti

di Fulvio Fenzo

MESTRE Dentro è praticamente tutto pronto, perfino con le palle da bowling già a bordo pista che attendono di essere tolte dal cellophane per venir lanciate contro i birilli. Mancano solo gli ultimi timbri sui permessi che, con le ferie di mezzo, hanno tardato un po’ facendo slittare l’inaugurazione del nuovo bowling - il primo in città dopo decenni - dal giugno scorso al prossimo settembre. Anche se di mezzo non ci sarebbe solo la burocrazia, ma anche la difficoltà di trovare personale per il bar e la cucina: dieci posti di lavoro che loro stanno offrendo ma che, nonostante la crisi, si faticano a coprire.