Coronavirus, Borse rimbalzano: Milano +6,5%, Londra +4, Parigi +4,7. Spread giù. Bce: acquisti mirati in caso di choc

Le Borse tentano il rimbalzo dopo il tonfo di ieri, la peggiore seduta di sempre per Piazza Affari. In mattinata Milano sale del 6,56%. Aprono in forte rialzo Parigi (+4,7%), Francoforte (+3,49%), Londra (+3,2%) e Madrid (+6,5%).

Intanto la Bce, che ieri ha aumentato di 120 miliardi il programma di acquisti di titoli per il 2020, intende assicurare una «presenza robusta» sul mercato obbligazionario. E in risposta a situazioni di fuga dal rischio o shock di liquidità, «potranno esserci fluttuazioni temporanee nei flussi di acquisti, sia in termini di classi di asset che di Paesi». Lo scrive Philip Lane, membro del board Bce, su un blog della banca centrale. La precisazione apre ad acquisti più 'miratì verso specifici bond o verso specifici Paesi nel caso di necessità.

Ieri, per i listini d'Europa le perdite sono state a due cifre: hanno pesato le preoccupazioni sugli effetti della pandemia e il panic selling scatenato dalle affermazioni del governatore della Bce, Christine Lagarde («non siamo qui per chiudere gli spread»), che ha innescato una serie di vendite sul mercato obbligazionario. In mattinata, le Borse asiatiche hanno risentito del colpo e Tokyo ha perso il 6%. Negativa anche Shanghai (-1,2%). Seduta da dimenticare anche per Wall Street, che ha ceduto il 9,99% con il Dow.

