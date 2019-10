Bonus figli, Tridico: «Assegno unico familiare taglia il cuneo per 3,7 miliardi»

Gli assegni ai nuclei familiari nell'ultimo anno, il 2018, «sono costati in totale 5,2 miliardi di cui 1,7 a carico dello Stato e 3,6 miliardi a carico delle aziende», ha continuato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante un'audizione in commissione Affari Sociali della Camera. Nel 2017 e nel 2016, per gli assegni familiari «il contributo a carico delle aziende è stato di 3,7 miliardi», ha aggiunto Tridico.

La proposta di legge sull' assegno unico familiare «ne prevede la completa decontribuzione, questo implica un vantaggio di riduzione del cuneo fiscale che si aggira intorno ai 4 miliardi - 3,7 per la precisione - ossia la quota sostenuta oggi dalla contribuzione dei datori di lavoro». Così il presidente dell' Inps Pasquale Tridico in audizione alla Camera. Attualmente gli assegni familiari «sono sostenuti dalla contribuzione dei lavoratori e solo in parte - il 35% - dallo Stato». Questa quota «con la nuova norma sarebbe defiscalizzata, sostenuta dallo Stato».