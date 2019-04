Salta il bonus baby-sitter, ma sale da 1.000 a 1.500 euro l'assegno-nido

di Jacopo Orsini

ROMA - Stop al bonus baby sitter per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo di maternità. La legge di bilancio per il 2019 varata lo scorso dicembre dal governo giallo-verde non ha prorogato la norma che consentiva alle mamme di scambiare il congedo con un bonus mensile di 600 euro per un massimo di sei mesi per pagare un servizio per tenere i bambini o l'asilo. Lo scrive l'Inps in una nota nella quale chiarisce che chi lo ha già chiesto entro l'anno scorso deve usarlo prima del 31 dicembre 2019. Poi...