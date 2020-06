Gli esclusi dal bonus da 600 euro per autonomi, professionisti e altre categorie di lavoratori possono chiedere da oggi il riesame della domanda presentata a marzo. L'Inps ha attivato la procedura attraverso cui è possibile avviare una nuova verfica dei requisiti. Nel messaggio 2263 l'istituto di previdenza chiarisce tempi e modalità: i potenziali aventi diritto dovranno «portare all’attenzione dell’istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda» entro 20 giorni da oggi, oppure dalla data di respingimento della domanda, se arriverà in futuro. Oltre il termine fissato, la loro richiesta verrà considerata definitivamente respinta.

Più nel dettaglio, nel messaggio dell'Inps si legge che a lavoratori e patronati è «consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Inps di verificare le risultanze dei controlli automatici». Vengono poi riepilogati i motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità, tra cui la percezione del reddito di cittadinanza, la titolarità di un trattamento pensionistico o di un rapporto di lavoro dipendente. Ma all'origine di numerosi rifiuti, come già spiegato dal Messaggero, vi è stato anche un problema di aggiornamento della banca dati dell'Inps. «Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni Inps che da enti esterni (come le casse previdenziali private) è possibile che al momento del controllo il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti ancora in corso», ha confermato l'istituto, con riferimento ad esempio ai casi di richiedenti che risultavano iscritti a casse private (condizione esclusa dalla legge) ma in realtà avevano già perfezionato la cancellazione

L'Inps all'inizio del mese ha reso noto di aver ricevuto ad aprile 4.772.178 domande per il bonus da 600 euro, di cui oltre 1,1 milioni sono state respinte. È presumibile che decine di migliaia di contribuenti rimasti tagliati fuori chiedano nei prossimi giorni che la loro domanda venga riesaminata. Potranno inviare la documentazione richiesta attraverso il link Esiti presente nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda per l'indennità, allegando i documenti richiesti per il riesame. Altrimenti potranno rivolgersi alla struttura territoriale di competenza tramite la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it.

