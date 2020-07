Tra sconti del concessionario, della casa costruttrice e ora anche del governo si può arrivare a totalizzare fino a diecimila euro per l’acquisto di un’auto elettrica a fronte della rottamazione della cara vecchia auto che ci avrà pure accompagnato in tante avventure ma ormai ha decisamente fatto il suo tempo. A rendere gli incentivi ancora più allettanti è la norma inserita nel decreto Rilancio, appena diventato definitivamente legge con il via libera del Senato. Il provvedimento infatti rafforza l’ecobonus disciplinato dalla Legge di Bilancio 2019, con l’introduzione di un ulteriore sconto destinato alle auto elettriche e alle ibride plug-in (le ibride con la spina). I nuovi incentivi valgono per gli acquisti dal primo agosto al 31 dicembre 2020.

Auto elettriche/ibride

Essendo cumulabile con i precedenti incentivi, per le vetture elettriche/ibride con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2 lo sconto aumenta di 4.000 euro (2 mila di contributo statale e 2 mila di sconto praticato dal venditore) passando così da 6 a 10 mila euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione. Per le auto elettriche/ibride tra i 21 e 60g/km di CO2, grazie al nuovo bonus, si passa dagli attuali 2.500 a 6.500 in caso di rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

Euro 6

Ma anche chi non vuole abbandonare l’auto tradizionale può usufruire di uno sconto significativo, purché acquisti o prenda in leasing una vettura Euro 6 (benzina o diesel): se con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2 e un prezzo al netto dell’iva fino a 40.000 euro, lo sconto sarà di 3.500 euro (1.500 euro di contributo statale più altri 2.000 garantiti dal concessionario. In questo caso bisogna contestualmente rottamare un veicolo di almeno 10 anni (immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 2010).Il contributo statale aumenta a 2.000 euro se le emissioni della nuova auto sono fino a 60 g/km di Co2. Anche chi non ha una vecchia auto da rottamare può usufruire degli sconti, che però saranno pari alla metà.

No chilometri zero

Per usufruire del bonus ci sono alcune condizioni da rispettare: il veicolo da acquistare deve essere nuovo di fabbrica, quindi sono escluse le auto a “chilometri zero”, ovvero le vetture che anche se non hanno mai circolato, sono state immatricolate e quindi non sono nuove; il veicolo da acquistare (anche in leasing) deve essere di categoria M1 cioè destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Inoltre, il contributo spetta se il prezzo di listino della nuova auto è inferiore a 50 mila euro (Iva esclusa) per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2; 40.000 euro (Iva esclusa) per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

Anche per il veicolo da rottamare ci sono dei requisiti da rispettare: deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stessa persona che acquista il nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, e in caso di acquisto in leasing, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo, o a uno dei predetti familiari.

Sconto passaggio di proprietà

La norma prevede anche una agevolazione sul costo del passaggio di proprietà dell’auto per le persone fisiche che acquistano un usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato. L’articolo 44 comma 1-sexies, dispone che le persone fisiche che entro il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6, o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60g/km, beneficeranno di uno sconto del 40% sugli oneri fiscali relativi al trasferimento della proprietà del veicolo acquistato.

Moto e motorini

Per moto e motorini elettrici o ibridi l‘ecobonus nel 2020 sale a 4.000 euro in caso di rottamazione di un vecchio scooter. Senza rottamazione l’incentivo è fino 3.000 euro.

Dal Suv all'utilitaria

Ma quali auto si possono acquistare? A questo punto anche i Suv. Come il Suzuki Vitara, ad esempio, uno dei fuoristrada più venduti in Italia lo scorso anno: nella versione Hybrid Cool il prezzo di listino è di 24.200 euro, al quale bisogna sottrarre il bonus rottamazione. O anche la 500X, che nella versione Cross Business, con motorizzazione diesel, è venduta ad un prezzo di listino di 24.150 euro: con la rottamazione ora si potrà averla parcheggiata in garage sotto casa a 20.650 euro. E se si preferisce un’automobile più piccola ed economica? Con il bonus rottamazione ci sono parecchi modelli che si potranno acquistare anche con meno di diecimila euro. È il caso ad esempio della Renault Twingo: nella versione con il motore a benzina 1.0 SCe, l’allestimento Duel e usufruendo del nuovo bonus da 3.500 euro, è possibile portarsela a casa spendendo solo 8.050 euro. Con 9.100 euro invece (e una vecchia auto da rottamare) si potrà comprare una Toyota Aygo nella versione 1.0 VVT-i x-cool 3 porte.



