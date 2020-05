Patuanelli: «Nel decreto Liquidità tre mesi di affitto per i commercianti e bonus di 800 euro per i lavoratori autonomi»

«Il bonus di 800 euro per i lavoratori autonomi sarà erogato molto più velocemente», ha rassicuro il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione davanti alla commissione riunite Finanze e Attività produttive sul decreto liquidità.

«Nel prossimo decreto destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo centrale di garanzia per arrivare a 7 miliardi e se necessario siamo pronti a rifinanziare di nuovo». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli in audizione alla Camera sul decreto Imprese: «L'obiettivo è arrivare a fine anno a 7 miliardi di complessivo finanziamento al Fondo»

«La riduzione della produzione sarà di oltre il 50% o 55% complessivo ad aprile, del 30% a marzo perché c'era un lockdown parziale. Il calo del volume della produzione di tutti i comparti si attesterà sui 400 miliardi, ma anche 500 miliardi su anno. È un elemento di grossa difficoltà per l'Italia e per gli altri Paesi».

«Viviamo una situazione - ha detto ancora - che non avremmo mai pensato di vivere, una situazione che incide radicalmente sul nostro tessuto produttivo che già viveva criticità e difficoltà, legate al normale andamento congiunturale negativo del periodo e stavamo affrontando da anni. La crisi da coronavirus si è instaurata in un Paese che era già aveva le sue difficoltà», ha detto ancora Patuanelli.

Affitti

«Per il piccolo commercio e l'artigianato ci sono due elementi su cui stiamo lavorando: affitti e bollette». Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Camera. Sugli affitti «pensiamo di intodurre un credito di imposta del 100% per 3 mensilità per tutti gli affitti commerciali», ha detto Patuanelli, parlando di «una misura con un peso di 1,7 miliardi nel prossimo decreto». Per le bollette, «intendiamo fare un'operazione sugli oneri generali di sistema, una misura da 600 milioni di euro», che di fatto per 3 mesi farà sì che la bolletta «sarà quasi annullata per tutti quelli che sono rimasti fermi».

Start up

Patuanelli ha inoltre annunciato lo stanziamento di mezzo miliardo di euro per le start up.

Produzione

«Stiamo vivendo una situazione che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vivere e che incide radicalmente sul nostro tessuto produttivo che già non viveva un momento florido», ha detto Patuanelli, riferendosi alle «criticità del normale andamento congiunturale negativo del periodo, che il nostro paese stava sopportando da un pò di anni». «La crisi indotta dal Coronavirus dalpunto di vista economico e produttivo si è instaurata in un paese che già aveva delle fragilità», ha aggiunto. «Dobbiamo allocare nel modo migliore possibile le risorse che abbiamo»,

