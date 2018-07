Bollette scorrette: l'Antitrust multa Eni Gas Luce per 1,8 milioni di euro

ROMA -L'Antitrust ha accertato la reiterazione di Eni gas e luce della inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative a fatturazione di consumi di elettricità e gas, a fronte del contemporaneo avvio della riscossione ma «in considerazione della rilevanza delle iniziative assunte comunque da Eni gas e luce, in particolare per il superamento del fenomeno dei "maxi conguagli", ha ridotto significativamente la sanzione da irrogare, risultata pari a 1.800.000 euro».



L'Antitrust spiega che Eni gas e Luce ha assunto importanti iniziative a favore dei consumatori, in particolare decidendo di riconoscere automaticamente la prescrizione dei pagamenti delle bollette, tutte le volte in cui la mancata fatturazione dei consumi, entro due anni, sia riconducibile alla responsabilità della società.

