Bollette a 28 giorni, ora scattano i rimborsi. Bocciato il ricorso delle società telefoniche

Michele Di Branco

Bollette a 28 giorni: scatta l'ora dei rimborsi. Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una vicenda che si trascinava da oltre due anni confermando la sentenza Agcom sull'obbligo di indennizzare i consumatori dei giorni erosi con questo tipo di fatturazione. Tre le sentenze del giudice amministrativo contro Fastweb, Wind Tre e Vodafone Italia che si erano opposte alla decisione dell'Autorità che imponeva alle società di provvedere, in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese, a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati goduti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e quello di fatturazione mensile. I tre operatori dovranno posticipare la data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli erosi, eventualmente spalmati su più fatture.