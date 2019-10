Bio-on nei guai, manager arrestato beni sequestrati. Stop titolo in Borsa

BOLOGNA - È Bio-on la società coinvolta nell'operazione 'Plastic Bubbles' della Guardia di Finanza e della Procura di Bologna, che ha portato all'emissione di tre misure cautelari e a un sequestro di beni per 150 milioni. Gli indagati sarebbero nove.

Il gruppo, che concede in licenza e produce bioplastiche innovative, è stato da fine luglio al centro di un caso, da quando cioè è stato oggetto di un report del fondo speculativo Quintessential, che aveva messo in dubbio la trasparenza dei bilanci e le capacità produttive dello stabilimento di Castel San Pietro Terme.



Nel report, dal titolo "Una Parmalat a Bologna" si parlava di una società che si regge su «un castello di carte», ha una «situazione finanziaria precaria» e una contabilità che «presenta serie irregolarità». Bio-on, guidata dal presidente Marco Astorri, aveva smentito e presentato denuncia. In Borsa, dove Bio-on, è quotata il titolo è stato sospeso.

