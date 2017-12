Benetton, il nuovo corso di Luciano: «Ripartire da giovani e e-commerce»

di Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Rigenerazione e ricambio generazionale. Il nuovo corso di United Colors dettato daparte da queste parole chiave. Il colosso trevigiano dell'abbigliamento punta ad arrestare a discesa dei conti (nel 2016 -81 milioni, per il 2017 previsto un rosso ancor peggiore) e si dà 3 anni per tornare all'utile col nuovo piano industriale: le strategie generali sono state anticipate ai sindacati dal manager(ex Luxottica e Barilla): «La situazione non è semplice, ma le fondamenta sono solide», ha sottolineato riconoscendo implicitamente (come fatto dal patron Luciano) che le scelte degli ultimi anni non hanno portato i frutti attesi. Il rinnovamento dovrà cominciare da dentro lo stabiliment: oggi l'età media dei circa 1.400 dipendenti (400 in produzione, il resto nelle aree stile, commerciale, amministrativa) è di 46 anni, circa un terzo ne ha più di 50 e solo il 20% è sotto i 37. Ringiovanire, dunque.