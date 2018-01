Bce: tassi invariati e Qe a 30 miliardi al mese anche oltre settembre se necessario

La Bce conferma che intende effettuare gli acquisti netti di attività, al ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino alla fine di settembre 2018, o anche oltre se necessario e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi coerente con il proprio obiettivo di inflazione. Lo comunica la Bce in una nota diffusa al termine del direttivo aggiungendo che se le prospettive diverranno meno favorevoli la Bce «è pronta a incrementare il programma in termini di entità e/o durata». La Bce ha lasciato i tassi invariati prevedendo che resteranno al livello attuale per un lungo periodo e

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività».