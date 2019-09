Bce taglia il tasso depositi a -0,50%. Nuovo Qe da venti miliardi al mese

Un nuovo programma di quantitative easing (Qe), che prevede l'acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese e partirà a novembre. E' stato varato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea , che lo ha comunicato in una nota.

Il consiglio direttivo ha inoltre deciso di tagliare i tassi sui depositi di 10 punti base a -0,50% e rilanciare il Qe con acquisti per 20 miliardi di euro al mese a partire da novembre.Gli acquisti netti dureranno per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto delle sue misure di politica monetaria e finiranno poco prima del primo rialzo dei tassi. Per quanto riguarda la forward guidance, la Bce prevede che i tassi di interesse rimarranno sui livelli attuali per tutto il tempo necessario a riportare il tasso di inflazione vicino ma sotto il 2% e la politica di reinvestimenti del capitale rimborsato sui titoli in scadenza a lungo dopo il primo rialzo dei tassi. La Bce ha inoltre allungato da 2 a 3 anni la durata delle nuove aste Tltro 3 eliminando la maggiorazione sul tasso di 10 punti base. Infine per limitare l'impatto dei tassi negativi sui depositi, la Bce ha rimodulato i tassi di deposito su 2 livelli in modo da esentare una parte della liquidità in eccesso delle banche dallàapplicazione del tasso stesso.