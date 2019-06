Basf taglia 6.000 posti di lavoro: risparmi per 2 miliardi di euro

Basf ha varato un piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 6.000 posti di lavoro nel mondo fino alla fine del 2021. Il gruppo tedesco ha annunciato una razionalizzazione di costi e gestione e una semplificazione dei processi per generare risparmi che contribuiranno per 2 miliardi di euro sui profitti annuali a partire dalla fine del 2021. «Creeremo la nuova organizzazione sfruttando le sinergie - ha dichiarato in una nota il ceo Martin Brudermuller - riducendo le interfacce e rafforzando flessibilità e creatività».

