Bankitalia, Di Maio-Salvini: «Nessun attacco, serve discontinuità»

«Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio, se ci chiedono un parere sul rinnovo io dico no: c'è bisogno di discontinuità», lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio parlando di Consob e Bankitalia al suo arrivo al Micam, alla fiera di Rho-Pero. «Quello che stiamo dicendo sia su Consob sia su Bankitalia - ha osservato - non è un fronte spero ma semplicemente mantenere una promessa agli italiani».



La volontà di cambiare i vertici «non è un attacco a Bankitalia e alla Consob, ma questo governo mette insieme due forze politiche che hanno sempre detto che se esistono centinaia di migliaia di risparmiatori sul lastrico è perché chi doveva controllare non ha controllato». «Ora che noi come governo veniamo consultati per procedura costituzionale nella nomina del direttorio - ha sottolineato -, se ci chiedono un parere sul rinnovo io dico no: c'è bisogno di discontinuità». Quindi, ha proseguito, «quello che stiamo dicendo sia su Consob sia su Bankitalia non è un fronte spero ma semplicemente mantenere una promessa agli italiani, perché le istituzioni che dovevano controllare prodotti finanziari e gli istituti di credito non hanno fatto il loro dovere».



«Sono d'accordo con Di Maio. Provare a guardare avanti mi sembra il minimo», gli fa eco il vicepremier Matteo Salvini a margine della visita al campo profughi di Padriciano in occasione del Giorno del Ricordo.

Chi è pagato per vigilare e non vigila deve cambiare

, ha ribadito Salvini.

Ci sono mega stipendi e mega dirigenti che dovevano controllare i risparmi degli italiani. Non mi sembra siano stati molto efficaci in questa situazione di controllo

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA