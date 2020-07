Pagamenti bancomat e carta contactless: dal primo gennaio si alza a 50 euro la soglia senza pin

Dal 2021 i pagamenti contactless fino a 50 euro non avranno bisogno del pin per essere autorizzati (ora la soglia è a 25 euro). Bancomat, Mastercard e Visa, al fianco di tutti i principali player del settore dei pagamenti, hanno lavorato negli ultimi mesi per rendere possibile l'adozione, con un progressivo aumento, di una nuova soglia per le transazioni con le carte di pagamento contactless in Italia. Bancomat, Mastercard e Visa, «in qualità di principali circuiti di pagamento presenti nel nostro Paese - sottolinea una nota - si impegnano così a guidare il mondo dei pagamenti verso uno step importante che segnerà un netto miglioramento della quotidianità dei consumatori».

Ultimo aggiornamento: 12:24

