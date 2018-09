Potranno essere oltre 500 i risparmiatori, per la maggioranza riferiti delle banche venete Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che riceveranno un parziale rimborso dopo che il loro ricorso è stato accolto dall'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob. Se l'emendamento al decreto Milleproroghe presentato ieri sarà approvato infatti (il quale prevede un rimborso tempestivo del 30%, con il limite massimo di 100 mila euro, dell'importo dovuto, per ovviare allo spostamento della partenza del fondo da ottobre a gennaio 2019), ai 380 risparmiatori per i quali il ricorso è stato già accolto se ne potranno aggiungere i 180 per i quali l'Acf si deve pronunciare entro ottobre.



Visto che la percentuale di accoglimento dei ricorsi viaggia attorno all'80% è presumibile quindi che i risparmiatori che riceveranno il rimborso parziale siano circa 540. Dei 380 ricorsi accolti 216 riguardano risparmiatori della Popolare Vicenza; 133 di Veneto Banca e 31 Banca Marche. Il ricorso all'Acf è gratuito e la pronuncia di regola arriva entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

