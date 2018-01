Banche venete, Ifis pronta a investire: «Dobbiamo agire in fretta»

di Maurizio Crema

«Siamo pronti ad affiancare le imprese finite nella liquidazione di Veneto Banca e Popolare Vicenza per gestire i crediti incagliati con nuovi prestiti. È già molto tardi, non possiamo più perdere tempo, dobbiamo agire il più in fretta possibile per non distruggere una ricchezza di tutto il Nordest e del Paese». Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca Ifis, rompe gli indugi e chiede al governo e ai liquidatori di dare finalmente un segnale: «Da settembre attendiamo il passaggio degli npl...