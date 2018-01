Banca Ifis acquista il controllo di Credifarma, investimento da 10 milioni

Banca Ifis ha siglato con Federfarma, UniCredit e Bnp - Gruppo Bnp Paribas gli accordi vincolanti per l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Credifarma. Al termine dell'operazione, che prevede anche un aumento di capitale, Credifarma sarà partecipata da Banca Ifis per il 70% e da Federfarma per il 30%. Attualmente Credifarma è controllata al 67,5% dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di Farmacia italiani e con quote paritetiche da UniCredit e Bnl per il restante 32,5%.



La società svolge principalmente attività di finanziamento a breve termine alle farmacie private mediante anticipo di distinte contabili riepilogative, ovvero crediti delle farmacie verso il Servizio sanitario nazionale. L'investimento complessivo di Banca Ifis per l'acquisizione, comprensivo dell'aumento di capitale, è di circa 10 milioni di euro.



L'operazione prevede inoltre una partnership strategica pluriennale con Federfarma al fine di promuovere il ruolo di Credifarma in favore degli associati di Federfarma e del mercato nazionale delle farmacie. «L'obiettivo dell'acquisizione di una partecipazione di controllo in Credifarma, applicata alla competenza che abbiamo sviluppato nel settore, è di diventare il leader della finanza specializzata alle farmacie in Italia», ha commentato Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca Ifis. «Grazie alla forte integrazione ed alle rilevanti sinergie con la già consolidata divisione Farmacie del gruppo, Credifarma potrà diventare il punto di riferimento per il supporto finanziario, lo sviluppo e l'utilizzo degli strumenti digitali al servizio del settore farmacistico italiano».

