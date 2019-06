Sempre meno colf e badanti straniere ma aumentano le italiane

ROMA - Sempre meno colf e badanti in Italia, che diminuiscono anche nel 2018 scendendo sotto quota 860 mila (erano oltre 100 mila in più nel 2013). Un andamento contrassegnato, ancora, dal calo dei lavoratori domestici stranieri e, parallelamente, dall'aumento degli italiani. Anzi delle italiane, visto che per la stragrande maggioranza sono donne. Tra i 50 e i 60 anni, in generale impiegate soprattutto al Nord. La fotografia arriva dall'Osservatorio dell'Inps, che aggiorna i dati anche sugli autonomi. E anche in questo caso si evidenzia un ulteriore calo degli artigiani e dei commercianti.

