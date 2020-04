Autovie venete, Maurizio Paniz nuovo presidente, eletto il nuovo Cda

TRIESTE - L'assemblea dei soci di Autovie Venete ha approvato a maggioranza, con l'astensione di Generali Italia, l'elenco dei nuovi componenti del Cda, proposto da Friulia Spa, che sarà formato da Maurizio Paniz, indicato come presidente, Tiziano Bembo (vicepresidente), Zorro Grattoni, Laura D'Orlando e Elisa Faccin. Maurizio Paniz, 71 anni, avvocato e politico bellunese è stato parlamenatare di Forza Italia e del Pdl.



Al termine dell'assemblea il presidente uscente Maurizio Castagna ha affermato - riporta una nota - che «con orgoglio, insieme a tutto il CdA, oggi consegno al nuovo organo amministrativo una Società sana, ben strutturata e in equilibrio dal punto di vista finanziario. Lasciamo, insomma, un'azienda in grado di superare anche questa fase di forte criticità perché dotata di tutte le risorse necessarie e degli strumenti adatti per affrontare il difficile momento». L'assemblea si è svolta in videoconferenza dalla sede della Concessionaria a Trieste.



In collegamento, tra gli azionisti, Friulia SpA, A4 Holding, Regione Veneto, Generali Italia, BancaCividale, Banca Nazionale del Lavoro, BancaTer Credito Cooperativo, Comune di Jesolo, Enrico Anzolin e Zorro Grattoni. Ultimo aggiornamento: 16:16