​Autostrade, investimenti e tariffe: confronto con il Mit. Entro l’anno verifiche concluse su 1.943 ponti

di Umberto Mancini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il confronto è aperto. Nonostante un clima avvelenato dalle polemiche politiche e dalle bordate, praticamente quotidiane, dei 5Stelle che chiedono la revoca della concessione autostradale ai Benetton. Il negoziato tecnico al Mit prosegue e vede sul tavolo più dossier che si intrecciano tra loro. Da un lato quello per dare più risorse a Genova. E sul quale Autostrade per l'Italia ha mostrato grande apertura (dalla Gronda ai nuovi fondi per l'area ligure). Stesso discorso, pur con articolazioni diverse, anche sul...