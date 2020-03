Autostrade, -40% di traffico causa coronavirus. Da inizio anno il calo è del 4,4%

ROMA - Da inizio 2020 ad oggi il traffico sulla rete in concessione ad Autostrade per l'Italia è sceso complessivamente del 4,4% rispetto al 2019. Nell'ultima settimana, a causa delle misure di contenimento del coronavirus, è crollato del 40,5%, mentre nella precedente si era ridotto del 22,7%. Lo si legge in una nota di Aspi che, a partire da oggi, ha deciso di offrire aggiornamenti settimanali sul traffico, alla luce degli "impatti che le misure di contrasto all'epidemia di COVID-19 stanno avendo sui volumi".



Autostrade per l'Italia offrirà aggiornamenti settimanali ogni mercoledì, rendendoli disponibili sul sito di Atlantia. L'ultima settimana considerata si è conclusa lo scorso 11 marzo. Nella terz'ultima settimana, quella che è terminata il 26 febbraio, il calo del traffico è stato del 16,4%. Nelle settimane precedenti, in cui il traffico non è stato intaccato dall'esplosione dell'epidemia di coronavirus, invece, i volumi hanno oscillato tra il +6,4% della quinta settimana dell'anno e il -0,5% dell'ottava.