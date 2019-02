di Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta in Italia si sta lavorando ad un piano organico di incentivi e di finanziamenti pubblici per l'industria dell'auto e delle camponentistica auto. Al piano stanno lavorando la Cassa Deositi e Prestiti e la Sace in collaborazione con gli organi governativi e l'Anfia, l'associazione che rappresenta le imprese del settore. L'iniziativa è stata presentat ieri in un convegno a Torino durante il quale è stato presenttato il primo studio organico dell'automotive in Italia e al quale hanno partecipato tra gli altri Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace e il titolare della multinazionale italiana Adler, Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. Il settore auto è un settore strategico per l'economia italiana perché rappresenta il 5,6% del PIl nazionale e il 7% di tutti gli occupati nel settore manifatturiero. Le imprese italiane del settore sono ben 5.700.