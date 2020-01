Auto, vacilla la potenza tedesca: la produzione crolla ai minimi da 23 anni

Vacilla la potenza tedesca nel settore automobilistico. Nel 2019 la produzione di auto made in Germany è scesa ai livelli più bassi da quasi un quarto di secolo. Case automobilistiche del calibro di Volkswagen, Bmw e Daimler hanno prodotto l'anno scorso 4,66 milioni di veicoli, il numero più basso dal 1996. I dati resi noti dalla federazione dell'industria automobilistica Vda evidenziano un calo del 9%, risultato esclusivo della contrazione della domanda sui mercati internazionali.



L'industria dell'auto è il perno della forza produttiva della Germania e, in gran parte, del suo ruolo nell'economia globale, ma le preoccupazioni sull'inquinamento (intensificate dallo scandalo sulle emissioni diesel della Volkswagen scoppiato nel 2015 ed ancora attuale), i conflitti commerciali legati alla guerra dei dazi e il rallentamento dell'economia globale hanno pesato fortemente sulla domanda estera. Con i consumi interni che hanno sostenuto il mercato nonostante il rallentamento della crescita economica, le nuove immatricolazioni di automobili sulle strade tedesche hanno registrato nel 2019 un aumento del 5%, per un totale di 3,6 milioni. Ma le esportazioni di auto dalla Germania verso il resto del mondo sono diminuite ancora più drasticamente della produzione, in picchiata del 13% a 3,5 milioni. Se nel 1998 poco meno del 12% delle auto vendute nel mondo era tedesco, lo scorso anno, spiega Ferdinand Dudenhoffer, del Centro di ricerca sull'Automotive, la percentuale si è dimezzata ed è scesa sotto il 6%.



Le conseguenze sono evidenti anche sull'occupazione: Daimler, Volkswagen e il fornitore di ricambi Continental hannoannunciato drastici piani di ridimensionamento dei posti di lavoro per ridurre i costi. E il peggio potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni: la produzione di veicoli ecologici richiede infatti l'impiego di meno forza lavoro, mettendo a rischio in Germania ben 800.000 mila posti nel settore. Allo stesso tempo, l'industria è chiamata ad importanti investimenti di miliardi euro proprio per sviluppare veicoli meno inquinanti ed affrontare la sfida dell'elettrico e dell'ibrido, per ora vinta dai produttori giapponesi. Non indifferente è peraltro la concorrenza delle corse a noleggio e in particolare di Uber, il cui mercato è ormai equivalente a quello di Daimler. Ultimo aggiornamento: 21:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA