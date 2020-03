Bmw richiama 86.500 vetture per airbag difettoso

La casa automobilistica Bmw ha richiamato 86.500 veicoli registrati in Germania per airbag difettosi. Si tratta dell'estensione di un richiamo già fatto nel 2016, ha dichiarato oggi una portavoce del gruppo di Monaco. Il richiamo, per via di airbag difettosi prodotti dalla giapponese Takata, riguarda in concreto 78.700 Bmw 5 modello E39 prodotte tra il 2002 e il 2004 e 7800 Bmw 3 Modello E46 prodotte tra il 2002 e il 2006. La società giapponese è andata in fallimento nel 2017 proprio a causa delle condanne giudiziarie in Usa per gli airbag mal funzionanti. Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA