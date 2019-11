Audi taglierà 9.500 posti di lavoro nei prossimi 6 anni: stop al turn over

Audi taglierà 9.500 posti di lavoro entro il 2025 in Germania, nell'ambito di un vasto programma che prevede 6 miliardi di risparmi annui da qui al 2029. Le uscite saranno realizzate per lo più tramite non sostituzione dei pensionamenti e senza licenziamenti. I risparmi permetteranno di «aumentare la competitività» nel quadro della «trasformazione dell'industria auto verso la mobilità elettrica».

