Atlantia, Bertazzo nuovo amministratore delegato per il dopo-Castellucci

Carlo Bertazzo, 53 anni, nuovo amministratore delegato delle attività italiane di Atlantia. Lo confermano fonti finanziarie. In questo momento è in corso un board della holding infrastrutturale che potrebbe dunque formalizzare il primo passaggio della nuova governance post-Castellucci, che prevederà come noto due amministratori delegati: uno per la parte italiana, che sarà l'attuale direttore generale della controllante Edizione, e uno per le attività estere, che non sarà però oggetto di discussione della riunione odierna del board. Ultimo aggiornamento: 16:20