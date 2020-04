AstraZeneca: «Covid19, 100 milioni di dosi di vaccino entro fine anno»

NEW YORK - «Vogliamo essere pronti lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi» di vaccino entro la «fine dell'anno» per il Covid-19. Lo afferma l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, con il Financial Times in merito all'accordo fra la stessa AstraZeneca e Oxford per produrre il vaccino Covid. Una collaborazione - mette in evidenza AstraZeneca - che «unisce l'esperienza dell'Università di Oxoford con le capacità di sviluppo, manifattura e distribuzione di AstraZeneca». © RIPRODUZIONE RISERVATA