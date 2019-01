Arriva il bonus doppio per chi assume al Sud

di Francesco Pacifico

ROMA Con la versione finale del decretone su reddito di cittadinanza e Quota 100 arriva anche un doppio bonus agli imprenditori del Sud che nel 2019 assumeranno disoccupati con contratto a tempo determinato. Allo sgravio contributivo di 8.060 euro annui già previsto nella Legge di Bilancio per gli under 35 residenti nel Mezzogiorno il governo aggiunge anche un credito d'imposta per chi, sempre nel Meridione, recluta i beneficiari del nuovo sussidio contro la povertà. Ai datori andrà una cifra pari alla metà di...