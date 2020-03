Amazon, arriva in Italia il servizio Prime per le aziende

Amazon lancia anche in Italia il servizio prime per le aziende. Dopo l'approdo in Germania, Regno Unito e Francia Business Prime arriva anche nel nostro Paese. Il servizio, che fuori dall'Europa è attivo negli Stati Uniti, Giappone e India, oltre alle consegne veloci (anche in un giorno) e illimitate offre l'accesso a strumenti per analizzare le tendenze di acquisto e impostare politiche di approvvigionamento. « Accogliendo i feedback dei nostri clienti Amazon Business siamo entusiasti di introdurre, con l'iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business - ha commentato Gerardo Di Filippo, capo di Amazon Business IT - e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi.»



In Italia, Amazon Business serve aziende di tutte le dimensioni, a partire dai liberi professionisti e dalle piccole imprese fino alle multinazionali appartenenti a una grande varietà di settori, incluso il 15% delle società quotate al Mib, scuole e istituti e università privati, facilitando i loro processi di acquisto e, allo stesso tempo, migliorando la trasparenza delle operazioni di procurement.



A seconda delle dimensioni dell'azienda il colosso dell'e-commerce ha previsto diverse opzioni che danno accesso da 3 a 10, 100 o illimitati utenti. Le consegne si eseguiranno nel giro di un giorno e addirittura durante il giorno stesso se si paga un extra. È previsto un «Guided Buying» che permette agli amministratori di un account Amazon Business di identificare fornitori e prodotti preferiti.