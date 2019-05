Amazon dà 10mila dollari e tre mensilità lorde ai dipendenti che fondano start up per la consegna dei pacchi

vuole donare 10mila dollari a ogni dipendente che lascerà la società per avviare una start up negli Stati Uniti per le consegne di pacchi. L'offerta rientra nel piano '' annunciato dacinque anni fa e prevede anche il pagamento ai dipendenti dimissionari di tre mesi di salario lordo. L'obiettivo è incoraggiare i dipendenti scontenti a lasciare la società ma continuare a lavorare.