Amazon punta alle 22 reti locali di Fox acquistate dalla Disney

Amazon mira a espandersi sempre di più nei contenuti video e sembrerebbe che il suo obiettivo siano le 22 reti tv regionali che Disney ha comprato da Fox. Il colosso americano guidato da Jeff Bezos, Blackstone Group e un fondo sovrano sono tra i concorrrenti che puntano a comprare le 22 reti regionali sportive acquisite da Walt Disney come parte dell'acquisizione per 71,3 miliardi di dollari di asset di 21st Century Fox.Si tratta delle emittenti di cui lo scorso giugno il dipartimento americano di Giustizia chiese la cessione come condizione per il via libera alla transazione che Comcast cercò di ostacolare.È la Cnbc a riferire dell'interesse del colosso dell'e-commerce. Stando alle indiscrezioni, la nuova «Fox» - l'azienda che nascerà da quanto rimasto dopo la maxi vendita a Disney e che sarà concentrata sulle emittenti tv - non si è fatta avanti nel primo round di offerte ma non è escluso che lo faccia al secondo round, atteso prima della fine del 2018.