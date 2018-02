Non solo la vendita sul proprio sito di quasi tutto quello che c'è in commercio, ma anche la consegna a casa del cliente. Sarebbe questa, stando a indiscrezioni di stampa, la nuova sfida di Amazon pigliatutto, che da colosso dell'e-commerce promette di diventare anche gigante delle spedizioni, con buona pace di operatori storici come FedEx e Ups che, infatti, cedono in Borsa.

L'indiscrezione è del quotidiano americano Wall Street Journal, secondo cui la creatura di Jeff Bezos sarebbe pronta ad avviare il proprio servizio di spedizioni, denominato «Shipping with Amazon» (Swa) già nelle prossime settimane, partendo da Los Angeles per poi proseguire, per il momento, nelle altre principali città degli Stati Uniti entro l'anno in corso.



Nessuna conferma ufficiale è arrivata dal quartier generale di Seattle, ma un portavoce del gruppo si è lasciato andare a un commento che suona come una mezza ammissione: la società, ha sottolineato, «è sempre impegnata nell'innovazione e nella sperimentazione per i clienti e per le aziende che vendono e crescono su Amazon, per creare opzioni di consegna più veloci e a costi più bassi».



La notizia è arrivata come una bomba sui mercati, dove in pre-apertura sia FedEx che Ups hanno ceduto pesantemente, fino al 4%. All'apertura delle contrattazioni, entrambe le società, che per altro attualmente devono un bel pò dei propri guadagni proprio agli acquisti online, hanno segnato cali tra il 2 e il 4%, mentre Amazon è rialzo dell'1%.

