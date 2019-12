Alitalia, De Micheli: «Non escludo il controllo straniero». Domani sciopero di 24 ore

La protesta, indetta unitariamente dalle sigle di categoria di Cgil , Cisl, Uil e Ugl (che dalle 10 saranno anche in presidio a Fiumicino, Linate e Malpensa), scatterà a mezzanotte e interesserà piloti, assistenti di volo e personale di terra di Alitalia e Air Italy, nel rispetto delle fasce di garanzia 7-10 e 18-21.

Ventiquattr'ore di sciopero per alzare la voce sulla situazione di Alitalia e di tutto il trasporto aereo. L'arrivo del neo commissario dell'ex compagnia di bandiera Giuseppe Leogrande, per il quale si attende ancora l'ufficializzazione della nomina, non ferma i sindacati che tornano a scegliere la strada della protesta per dire no a tagli sul lavoro e al rischio spezzatino. E per chiedere che la vertenza, dopo oltre due anni e 7 mesi di amministrazione straordinaria e 1,3 miliardi di euro di soldi pubblici, trovi finalmente una soluzione.